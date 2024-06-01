السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية بالشرقية للعام الدراسي 2023/2024

طلاب
طلاب

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 - 2024، في مواد (علوم هندسية - مواد تجارية – أمراض نبات – مزارع)، حيث تقدَّم لأداء الامتحانات 50350 طالبًا وطالبة حضر منهم 49894 طالبًا وطالبة وتغيب منهم 456 طالبًا وطالبة، وذلك على مستوى 204 لجان امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتلقى محافظ الشرقية تقريرًا تفصيليًا من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بشأن سير امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024، حيث تبيَّن أن الغرفة لم تتلق أي إشارة تليفونية من غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفيد بوجود حالات مرضية أو حالات إغماء بين الطلاب أو الملاحظين المشاركين بالعملية الامتحانية أو تلقي أي شكاوي من صعوبة أسئلة الامتحانات.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024 والتي انطلقت يوم السبت الموافق 25 مايو الماضي وتستمر حتى الخميس الموافق 6 يونيو الجاري، بجميع النوعيات (تجاري – صناعي – زراعي - التعليم والتدريب المزدوج) يبلغ 60 ألفًا و393 طالبًا وطالبة، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكيل وزارة التربية والتعليم سير امتحانات التربية والتعليم لدبلومات الفنية لجنة إمتحانية

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