السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 400 كيلو جبن رومى و60 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالبحيرة

جانب من الحملات بمحافظة
جانب من الحملات بمحافظة البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة محمد عبدالعال، مدير المديرية، رقابتها المُشددة بكل مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع مباحث التموين وبمتابعة سمير البلكيمي وكيل المديرية.

حملة تموينية مكبرة بالبحيرة

وفي مركزيِّ دمنهور وكفر الدوار، أسفرت الحملات عن ضبط 400 كيلو جبن رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و500 كجم أسمنت مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط 2 طن بويات منتهية الصلاحية، ومحلين لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و60 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها المواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

البحيرة ادوية منتهية الصلاحية الدلنجات حملة تمونية المخابز البلدية

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة الترم الثاني برقم الجلوس

"رعاية الطلاب" بجامعة دمنهور تطلق قافلة طبية بقرية بيبان في البحيرة

"صك الأضحية بتمن كيلو لحوم".. مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

توريد 223 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال رصف مدخل المنطقة الصناعية بحوش عيسى

بدء تشغيل بنك الدم التجميعي في "الرحمانية المركزي" بالبحيرة (صور)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

بالصورة| انضمام محمد صلاح إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لـ بوركينا فاسو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني.. ونسبة النجاح

لعب ضد رونالدو ويعرفه لاعبو الأحمر.. من هو بديل محمد عبد المنعم فى الأهلى؟

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2024 على الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين