ضبط 400 كيلو جبن رومى و60 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة محمد عبدالعال، مدير المديرية، رقابتها المُشددة بكل مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع مباحث التموين وبمتابعة سمير البلكيمي وكيل المديرية.

حملة تموينية مكبرة بالبحيرة

وفي مركزيِّ دمنهور وكفر الدوار، أسفرت الحملات عن ضبط 400 كيلو جبن رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و500 كجم أسمنت مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط 2 طن بويات منتهية الصلاحية، ومحلين لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و60 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها المواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.