السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز

"وقف المذبحة فى غزة".. مسيرات وتظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطينى باليونان

مظاهرات اليونان لدعم
مظاهرات اليونان لدعم فلسطين

كشف عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، عن مسيرات وتظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني باليونان، قائلًا: إن أكبر ميدان بالعاصمة اليونانية يشهد توافد مئات الأشخاص من الشعب اليوناني لتنظيم وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف بركات، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التظاهرة تأتي ضمن التظاهرات اليومية التي تشهدها اليونان مؤخرًا، ليس في العاصمة اليونانية أثينا فقط، وإنما في عدد من الأقاليم والجزر المختلفة البعيدة عن العاصمة.

الكل يتضامن مع فلسطين

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، إلى تضامن عدد من ممثلي الأحزاب والمؤسسات والجمعيات، معقبًا: "الكل يتضامن مع فلسطين"، فضلًا عن مطالبة الشعب اليوناني بوقف المذبحة في غزة، وأيضًا وقف فوري لإطلاق النار، وإعلان الدولة الفلسطينية الآن.

وتابع: هناك العديد من المنشورات التي تنادي بالتظاهر كل يوم سبت من أجل الشعب الفلسطيني، وأيضًا تم الإعلان بالإضراب عن الطعام طالما الحرب مستمرة على قطاع غزة.

غزة وقف المذبحة في غزة مسيرات وتظاهرات تضامنية تظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني اليونان عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا

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