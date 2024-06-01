المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للشعبة العلمية والأدبية

مع انطلاق أول أيام الامتحانات زاد البحث عن المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية في كافة محافظات الجمهورية وقا للجدول المنظم لسير الامتحانات والمعلن رسميا من قبل قطاع المعاهد الأزهرية والذي يستمر لمدة شهر.

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للشعبة العلمية

نعرض للقراء المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 لطلاب الشعب الدراسية المختلفة والذي جاء كما يلي:-

يوم الاثنين الموافق 3/6/2024 امتحان مادة القرآن الكريم.

يوم الأربعاء الموافق 5/6/2024 امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

يوم السبت الموافق 8/6/2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية.

يوم الاثنين الموافق 10/6/2024 امتحان مادة الاستاتيكا.

يوم الأربعاء الموافق 12/6/2024 امتحان مادة الأدب والنصوص.

يوم السبت الموافق 22/6/2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم الاثنين الموافق 24/6/2024 امتحان مادة التوحيد.

يوم الأربعاء الموافق 26/6/2024 امتحان مادة النحو.

يوم السبت الموافق 29/6/2024 امتحان مادة الأحياء.

يوم الاثنين الموافق 1/7/2024 امتحان مادة البلاغة.

يوم الأربعاء الموافق 3/7/2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم السبت الموافق 6/7/2024 امتحان مادة الديناميكا.

يوم الأربعاء الموافق 10/7/2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم السبت الموافق 13/7/2024 امتحان مادة الصرف.

يوم الاثنين الموافق 15/7/2024 امتحان مادة التفسير.

جدول امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية 2024 الشعبة الأدبية

يوم الأحد الموافق 2/6/2024 امتحان مادة الفقه والإنشاء.

يوم الثلاثاء الموافق 4/6/2024 امتحان مادة القرآن الكريم.

يوم الخميس الموافق 6/6/2024 امتحان مادة البلاغة.

يوم الأحد الموافق 9/6/2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الثلاثاء الموافق 11/6/2024 امتحان مادة النحو.

يوم الخميس الموافق 13/6/2024 امتحان مادة الحديث.

يوم الأحد الموافق 23/6/2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

يوم الخميس الموافق 27/6/2024 امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الخميس الموافق 4/7/2024 امتحان مادة التوحيد.

يوم الثلاثاء الموافق 9/7/2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الخميس الموافق 11/7/2024 امتحان مادة الصرف.

يوم الأحد الموافق 14/7/2024 امتحان مادة التفسير.

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