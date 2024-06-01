السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة 76 متهمًا بالاستيلاء على 24 مليون جنيه من أموال ماسبيرو للمحاكمة

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

أمرت جهات التحقيق بإحالة 76 متهمًا بالاستيلاء على 24 مليون جنيه في أموال ماسبيرو للمحكمة الاقتصادية لتحديد جلسة ونظر محاكمتهم.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، عن أن المتهم الأول "م.س"، رئيس قسم الحسابات في ماسبيرو، زوَّر شيكات صرف بأسماء باقي المتهمين.

وتبين أن المتهم الأول تورط بالاستيلاء على مبلغ 24 مليون جنيه قيمة صرف شيكات بالتزوير والمخالفة للقانون.

وسبق أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 53 متهمًا محبوسين على ذمة القضية، بينما هناك 23 متهمًا هاربين.

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