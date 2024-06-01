تصريحات جديدة لـ وزير التعليم بشأن تسليم التابلت لطلاب الأول والثاني الثانوي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب أولى وثانية ثانوي الذين لم يحصلوا على التابلت هذا العام، سيحصلون عليه خلال إجازة الصيف، أو مع بداية العام الدراسي الجديد.

مكافآت المشاركين في امتحانات الثانوية العامة

وفيما يخص مكافآت المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، قال وزير التعليم، خلال لقاء مع الصحفيين، اليوم السبت، إنه تم صرف حافز إثابة للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية العام الماضي، لافتًا: إلى أن قيمة هذا الحافز مرضية جدا ونتمنى أن نستطيع الاستمرار في صرفها سنويًا.

أما عن نظام الثانوية العامة الجديد، فقال وزير التعليم، إنه سيكون هناك قانون خاص بالثانوية الجديدة سيعرض على مجلس النواب ولكن لم نحدد موعد التطبيق بعد، وبالتالي الثانوية العامة الحالية مستمرة لحين صدور القانون.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن الثانوية الجديدة لن يكون بها تشعيب ولا علمي وأدبي، بل عبارة عن مسارات، وكل مسار يؤهل لقطاع معين من الكليات، وسيكون هناك أربعة مسارات، وهي القطاع الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي، ولن تكون بنظام الثانوية التراكمية،

ونوه بأنه سيكون لكل مسار أربعة مواد حسب طبيعة الدراسة، منهم مادتين مؤهلتين لقطاع كليات بعينه، ومادتين أخرتين أساسيتين، ومن خلال هذه المواد سيلتحق الطالب في القطاع المناسب لتخصصه.