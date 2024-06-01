"خراب ودمار بالبنية التحتية".. اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال بمخيم جنين

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن مدينة جنين تشهد اشتباكات مسلحة وعنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها وبلدة كفر دان وسط اشتباكات مع فلسطينيين.

خراب كبير للبنية التحتية منذ السابع من أكتوبر

وأضافت السلامين، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن سقوط شهداء أو إصابات أو اعتقالات أو اغتيال، منوهة بأنه دائمًا ما تكون قوات الاحتلال عندما تقتحم المدينة يكون هناك اعتقالات أو اغتيالات لبعض المقاومين.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، أن هناك خرابا كبيرا للبنية التحتية منذ السابع من أكتوبر، حيث تحول مخيم جنين لكارثة بفعل قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بعض الأحياء، وقامت بعدد من المناورات دون الإعلان عن وقوع إصابات.