"إكسترا نيوز" ترصد مستجدات الأوضاع من الجانب المصرى من معبر رفح البرى

رصد موفد فضائية "إكسترا نيوز"، آخر المستجدات من معبر رفح، مضيفًا أن اليوم يعد عطلة رسمية لدى إسرائيل، الذي ترتب عنه تعطيل معبر كرم أبوسالم إمام الشاحنات المتجة إلي قطاع غزة التي هما حوالي 10 شاحنات فقط.

وأضاف موفد الفضائية، خلال تغطية حية لـ"إكسترا نيوز"، أن الأمس تم استقبال مساعدات والتى كانت اتجهت إلي معبر كرم أبوسالم والتي عادت مرة أخرى للأراضي المصرية، وكانوا نحو 72 شاحنة مساعدات، وهذا حدث علي أيام متتالية.

آخر تطورات الأوضاع في رفح الفلسطينية

وأوضح موفد الفضائية، أن معبر فح مستمر في الغلق، وهذا يسبب تفاقم الأوضاع داخل قطاع غزة بسبب صعوبة وصول المساعدات.