السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز

وزير التعليم: كاميرات مراقبة بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم: أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ موجود بها كاميرات مراقبة، ومتصلة بغرفة العمليات المركزية في الوزارة، ونستطيع بسهولة معرفة ومشاهدة كل ما يجري بأي لجنة على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير:"كل المعلمين شرفاء، وكل المراقبين في اللجان شرفاء، وإذا شرد واحد أو اثنان منهم، فهذا لا يعني أن الكل سيئ".

 

مراجعة أوراق إجابة الطلاب المشكوك في قيامهم بالغش

ولفت إلى أنه تتم مراجعة أوراق إجابة الطلاب المشكوك في قيامهم بالغش، عبر مراجعة تطابق إجاباتهم في الأسئلة المقالية، ولن نتراجع عن ذلك وإجراءاتنا صارمة في هذا الشأن.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انه تم صرف حافز إثابة للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

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موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم المدارس الحكومية

 

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2024 الترم الثاني

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن اختلاف لون بوكليت أسئلة الثانوية العامة قد يختلف من مادة لأخرى، وليس ضروريًا أن يأخذ نفس لون البوكليت في كل مادة، وإن 70% من أسئلة الثانوية العامة ستكون بلا صعوبة، مقابل وجود 30%؜ من الأسئلة مستويات تفكير عليا، وستتم مراجعة نموذج الإجابة بعد كل امتحان وقبل بدء عملية التصحيح.

وأضاف وزير التربية والتعليم، إلى أن اللجنة المشكلة لمراجعة نماذج الإجابات قبل التصحيح، لا علاقة لها تمامًا باللجنة التي تشكلت لاختيار الأسئلة نفسها، لمزيد من النزاهة والشفافية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لو ثبت وجود أي نقاط خلافية في من امتحانات الثانوية العامة 2024 ستتم مراعاتها في التصحيح منعًا لظلم الطلاب.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة لجان كاميرات مراقبة غرفة العمليات المركزية

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