خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية.. وزير النقل يكشف تفاصيلها

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في بداية جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية، جولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية؛ وذلك لمتابعة انتظام جداول التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب بالتزامن مع صرف تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك.

وتفقد الوزير شبابيك التذاكر واطمأن على توافر التذاكر، ووجه بتقديم كل التسهيلات للركاب لتسهيل حركة تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة، كما تفقد الأرصفة، وعددا من القطارات بالمحطة ومنها قطار 2024 "قطار التالجو الفاخر".

واطمأن الوزير على نظافة القطار، وشاهد تعرض أحد الشبابيك بالقطار للكسر نتيجة قذفه بالحجارة، ووجه باستمرار عقد ندوات التوعية الخاصة بمواجهة السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، وكذلك استمرار حملات التوعية الإعلامية للتصدى لهذه السلوكيات السلبية التي تضر بالقطارات التي هي ملك للشعب وتعرض حياة المواطنين للخطر.

كما أكد الوزير على ضرورة القيام بأعمال الصيانة بشكل مستمر وعدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان مع ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة، إلى جانب خطة الصيانة الدورية، وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تسهم في رفع معدلات الصيانة والأمان، إضافة إلى إعادة المرور الدائم للجان التفتيش لتمام تلافي ملاحظة سابقة من لجان التفتيش. وضرورة وجود دورات مياه نظيفة في جميع المحطات، ومنها محطـات خطوط الضواحي والمحطات الهلت لخدمة الركاب.

وعقد الوزير اجتماعًا موسعا مع مجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي بحضور قيادات الهيئة، حيث أكد الوزير على ضرورة بذل جميع الجهود للصعود إلى الدوري الممتاز العام المقبل، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب إعداد فريق متميز مدعم بناشئي النادي، وضرورة تقديم خدمات مميزة لاعضاء النادي تحقق رضاء الأعضاء عن تلك الخدمات، خاصة مع اهتمام الوزارة بتقديم خدمات وأنشطة اجتماعية ورياضية متميزة للعاملين بمختلف الهيئات وكذلك العمل على تقديم خدمات مميزة لمستخدمي النشاط التجاري بالنادي وتعظيم إيرادات النادي والاستغلال الأمثل لكل المساحات بالنادي، سواء من خلال سور النادي أو القاعات أو الكافتيريات أو استغلال وتسويق فانلة النادي والاستاد وحمام السباحة، بما يسهم في جذب عوائد مادية للنادي من وسائل أخرى غير اشتراكات النادي، وضرورة أن يقوم النشاط الرياضي بتغطية المصاريف الخاصه به.

كما استعرض الوزير خطة تطوير الملاعب والاستاد واستكمال مخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الأعضاء، مؤكدًا ضرورة الإسراع بتنفيذ استكمال خطة التطوير للارتقاء المستمر بالخدمة المقدمة لأعضائه، وبما يتناسب مع عراقة النادي الذي تم إنشاؤه عام 1903، وأن هذا النادي يجب أن يكون مصدرًا لتخريج الأبطال الرياضيين في جميع الألعاب.

وعقب ذلك وفي إطار الاهتمام بالعنصر البشري بمختلف الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل واصل الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل- لقاءاته مع العاملين بهيئة السكك الحديدية، حيث عقد وزير النقل لقاء موسعًا مع مجموعه كبيرة من قائدي القطارات، وذلك بمحطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين.

وأكد الوزير، خلال لقائه مع قائدي القطارات، أنه منذ أن تشرفت بتولي حقيبة وزارة النقل تعهدت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة، وأن ذلك سيتم بسواعد أبنائها وأن يكون موظف السكة الحديد مثالا للموظف المنضبط الملتزم الذي يقدم أفضل الخدمات للمواطنين بما ينعكس على صورة موظف السكة الحديد لدى المواطنين وأن يكون أساس منظومة العمل بالسكك الحديدية هو العمل على مدار الساعة والإنتاج والشفافية والعمل على توطين صناعة النقل في مصر.

وأضاف أنه عقب توليه حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت تلك الخطة على 5 محاور هي تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات، حيث تم وضع خطة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر من خلال مصنع نيرك بشرق بورسعيد وغيرها من المصانع المخطط إنشاؤها بالتعاون كبرى الشركات العالمية، مثل تالجو والستوم وغيرها من الشركات- وتطوير السكة والبنية الأساسية، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة 10000 آلاف كم سكة "الخطوط الحالية" وإنشاء مجموعة من الخطوط الجديدة، التي تم الانتهاء من عدد منها، مثل خط الفردان- بئر العبد ويتقدم العمل بخط كفر- داود السادات للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة- تطوير نظم الإشارات على الخطوط الرئيسية حيث تم الانتهاء من خط القاهرة- الإسكندرية والانتهاء من عدد من قطاعات خط القاهرة- أسوان، ويتقدم العمل بباقي القطاعات، وكذلك يتقدم العمل في خط بنها الإسماعيلية بورسعيد ووصلة أبوكبير وهناك خطة لتطوير الإشارات بخطوط الضواحي.

جولة وزير النقل

جولة وزير النقل

جولة وزير النقل