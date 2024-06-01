السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدافع فولهام.. تشيلسى ينهي أولى صفقاته الشتوية للموسم المقبل

تشيلسي
تشيلسي

أنهى نادي تشيلسي الإنجليزي أولى صفقاته الشتوية، بعد الاتفاق مع مدافع فولهام توسن أدارابيويو للانضمام إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال فابريزو رومانو الصحفي الموثوق، أن يقترب تشيلسي من حسم صفقة  المدافع توسين أدارابيويو، والمفاوضات في المراحل النهائية.

وأضاف، نيوكاسل كان يعمل على صفقة أدارابيويو لكن الآن أصبح تشيلسي هو الأوفر حظًا للتعاقد مع اللاعب وسيكون أولى صفقات ماريسكا المدرب الجديد.

صاحب الـ 26 عامًا يلعب لصفوف فولهام منذ 2020 وشارك في 116 لقاء بجميع المسابقات وسجل 5 أهداف.

اقتربت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي من إنهاء التعاقد مع الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق ليستر سيتي لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو في تدريب الفريق.

وأقالت إدارة نادي تشيلسي بوتشتينو من منصبه عقب نهاية الموسم الجاري، بعد موسم واحد فقط من توليه المهمة.

وأفادت شبكة ذا أثلتيك بأن إدارة تشيلسي تستعد لمنح إنزو ماريسكا عقدًا مدته 5 سنوات، وهي مدة أكثر من ضعف مدة عقد بوتشتينو مع الفريق.

فيما ذكر فابريزيو رومانو أن الاتفاق بين إنزو ماريسكا وفريقه التدريبي وإدارة نادي تشيلسي بات قريبًا من الإتمام، ويتم الانتهاء حاليًا من التفاصيل الخاصة بفريقه التدريبي.

وأشار رومانو إلى أن إدارة تشيلسي تجري مفاوضات حاليًا مع نظيرتها في ليستر سيتي من أجل الاتفاق على قيمة الغرامة التي سيتم دفعها نظير تخلي الأخيرة عن خدمات ماريسكا ومساعديه.

ويرتبط إنزو ماريسكا بعقد مع إدارة نادي ليستر سيتي ممتدا حتى 30 يونيو 2026.

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