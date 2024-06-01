مدافع فولهام.. تشيلسى ينهي أولى صفقاته الشتوية للموسم المقبل

أنهى نادي تشيلسي الإنجليزي أولى صفقاته الشتوية، بعد الاتفاق مع مدافع فولهام توسن أدارابيويو للانضمام إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال فابريزو رومانو الصحفي الموثوق، أن يقترب تشيلسي من حسم صفقة المدافع توسين أدارابيويو، والمفاوضات في المراحل النهائية.

وأضاف، نيوكاسل كان يعمل على صفقة أدارابيويو لكن الآن أصبح تشيلسي هو الأوفر حظًا للتعاقد مع اللاعب وسيكون أولى صفقات ماريسكا المدرب الجديد.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Chelsea are closing in on deal to sign Tosin Adarabioyo، negotiations at final stages.



Newcastle have been working on Tosin deal for weeks but #CFC now clear favorites، cautious until it’s sealed.



Tosin to be first signing for Enzo Maresca، if all goes to plans. pic.twitter.com/G50wL6gwy3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1، 2024

صاحب الـ 26 عامًا يلعب لصفوف فولهام منذ 2020 وشارك في 116 لقاء بجميع المسابقات وسجل 5 أهداف.

اقتربت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي من إنهاء التعاقد مع الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق ليستر سيتي لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو في تدريب الفريق.

وأقالت إدارة نادي تشيلسي بوتشتينو من منصبه عقب نهاية الموسم الجاري، بعد موسم واحد فقط من توليه المهمة.

وأفادت شبكة ذا أثلتيك بأن إدارة تشيلسي تستعد لمنح إنزو ماريسكا عقدًا مدته 5 سنوات، وهي مدة أكثر من ضعف مدة عقد بوتشتينو مع الفريق.

فيما ذكر فابريزيو رومانو أن الاتفاق بين إنزو ماريسكا وفريقه التدريبي وإدارة نادي تشيلسي بات قريبًا من الإتمام، ويتم الانتهاء حاليًا من التفاصيل الخاصة بفريقه التدريبي.

وأشار رومانو إلى أن إدارة تشيلسي تجري مفاوضات حاليًا مع نظيرتها في ليستر سيتي من أجل الاتفاق على قيمة الغرامة التي سيتم دفعها نظير تخلي الأخيرة عن خدمات ماريسكا ومساعديه.

ويرتبط إنزو ماريسكا بعقد مع إدارة نادي ليستر سيتي ممتدا حتى 30 يونيو 2026.