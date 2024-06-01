السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الشرقية يعتمد إجراءات التقدم للصفوف الأولى من المراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإجراءات والقواعد المُنظمة للتقدم للصفوف الأولى من المراحل التعليمية المختلفة للعام الدراسي 2024/ 2025، وذلك حرصًا منه على مصلحة الطلاب وللتيسير على أولياء الأمور وحسن سير وانتظام العملية التعليمية.

وأكد محافظ الشرقية أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

من جهته، أوضح المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم اعتماد قواعد القبول وإجراءات التقدم للصفوف الأولى بالمراحل التعليمية (رياض الأطفال عربي ولغات – الصف الأول الإبتدائي – الصف الأول الثانوي – المدارس اليابانية – المدارس الدولية – التعليم الخاص – التربية الخاصة – مدارس اللغات – التعليم المجتمعي- مدارس المتفوقين) وذلك للعام الدراسي 2024 / 2025.

للتقدم للصفوف الأولى من المراحل التعليمية إحداث التنمية المستدامة وكيل وزارة التربية والتعليم المراحل التعليمية أولياء الأمور

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