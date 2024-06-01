السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأوبرا تحتفي بالموسيقار محمد فوزي في الإسكندرية ودمنهور

محمد فوزى
محمد فوزى

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلين لفرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام يضمان نخبة من أعمال الموسيقار محمد فوزي، مساء الخميس المقبل الموافق 6 يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ويُعاد مساء الجمعة 7 يونيو على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك استمرارًا لفعاليات الثقافة المصرية  للاحتفاء برموز الموسيقى والغناء العربي.

الأوبرا تحتفي بالموسيقار محمد فوزي

ومن المقرر أن يبدأ الحفلين في تمام الساعة الثامنة والنصف، وأعدَّت الفرقة برنامجًا فنيًا مميزًا يعكس عبقرية محمد فوزي، ويضم مجموعة من مؤلفاته المهمة منها: (عمري ما دقت الحب، مال القمر ماله، يا أعز من عيني، راح توحشيني، طير بينا يا قلبي، كل دقة في قلبي، الشوق الشوق، لقيته لقيته، أنا قلبي خالي، تملي في قلبي، داري العيون)، بالإضافة إلى دويتو شحات الغرام وموسيقى فتافيت السكر.

أداء كلا من المطربين هايدي الجندي، محمد حسن متولي، سارة مجدي، مصطفى سعد، شمس إبراهيم، وائل أبو الفتوح، آلاء أيوب، أيمن مصطفى.

وكان الفنان علي الحجَّار، احتفى مؤخرًا بمشوار الموسيقار محمد فوزي، خلال الأمسية الثانية لمشروعه 100 سنة غنا، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائى، واستضاف النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي أوبرا الإسكندرية الموسيقار محمد فوزي محمد فوزي الأوبرا

مواد متعلقة

قبل انطلاق الجزء الثاني.. التفاصيل الكاملة لمسلسل الدراما الوثائقية "أم الدنيا"

"أغاني العصارات" على نغمات جاز نمساوية بالجمهورية.. الثلاثاء

حكاية "شجرة الدر" برؤية "فرسان الشرق" على مسرح الجمهورية

هاني شنودة يحتفل مع جمهوره باليوم العالمي للموسيقى بأوبرا الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

جورى بكر تتعاقد رسميًا على المشاركة فى بطولة مسلسل "برغم القانون"

وليد فواز يتعاقد على بطولة "برغم القانون" أمام إيمان العاصي

ألحان شرقية على هارب منال محيى الدين بالأوبرا.. الجمعة

الخريطة الكاملة لحفلات نجوم الطرب والموسيقى فى العيد

الأكثر قراءة

عاجل| لعب ضد رونالدو ويعرفه لاعبو الأحمر.. من هو بديل محمد عبد المنعم فى الأهلى؟

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

آخر ما كتبته الطبيبة المصرية نهي سالم قبل مقتلها في تركيا.. وأصدقاؤها:" رحلت الأجمل والأنقي"

تأجيل محاكمة محامى قاتل نيرة أشرف لجلسة الأول من شهر يوليو المقبل

حسين الشحات أمام المحكمة من جديد 9 يوليو

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين

نزوح ومجازر متواصلة لليوم 239 تواليًا فى غزة