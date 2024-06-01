الأوبرا تحتفي بالموسيقار محمد فوزي في الإسكندرية ودمنهور

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلين لفرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام يضمان نخبة من أعمال الموسيقار محمد فوزي، مساء الخميس المقبل الموافق 6 يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ويُعاد مساء الجمعة 7 يونيو على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك استمرارًا لفعاليات الثقافة المصرية للاحتفاء برموز الموسيقى والغناء العربي.

الأوبرا تحتفي بالموسيقار محمد فوزي

ومن المقرر أن يبدأ الحفلين في تمام الساعة الثامنة والنصف، وأعدَّت الفرقة برنامجًا فنيًا مميزًا يعكس عبقرية محمد فوزي، ويضم مجموعة من مؤلفاته المهمة منها: (عمري ما دقت الحب، مال القمر ماله، يا أعز من عيني، راح توحشيني، طير بينا يا قلبي، كل دقة في قلبي، الشوق الشوق، لقيته لقيته، أنا قلبي خالي، تملي في قلبي، داري العيون)، بالإضافة إلى دويتو شحات الغرام وموسيقى فتافيت السكر.

أداء كلا من المطربين هايدي الجندي، محمد حسن متولي، سارة مجدي، مصطفى سعد، شمس إبراهيم، وائل أبو الفتوح، آلاء أيوب، أيمن مصطفى.

وكان الفنان علي الحجَّار، احتفى مؤخرًا بمشوار الموسيقار محمد فوزي، خلال الأمسية الثانية لمشروعه 100 سنة غنا، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائى، واستضاف النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر، ورفع الحفل شعار كامل العدد.