موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، سؤال تداول بكثره على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

يبحث أولياء الأمور عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، والتى من المقرر انطلاق الأحد المقبل الموافق 2 من يونيو، ويرصد “الدستور” في تقريره جداول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، وعود انتهائها في السطور التالية.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

أولا: الدور القسم الأدبى

الاحد 2 يونيو: امتحان مادة الفقه والإنشاء.

الثلاثاء 4 يونيو: امتحان القرآن الكريم.

الخميس 6 يونيو: امتحان البلاغة.

السبت 9 يونيو: امتحان الجغرافيا.

الثلاثاء 11 يونيو: امتحان مادة النحو

الخميس 13 من يونيو: امتحان الحديث.

الاحد 23 يونيو 2024: امتحان التاريخ.

الثلاثاء 25 يونيو: امتحان الفلسفة والمنطق.

الخميس27 من يونيو: امتحان مادة الادب والنصوص والمطالعة.

الثلاثاء 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الاولى

الخميس 4يوليو 2024: امتحان مادة التوحيد.

الثلاثاء 9 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 11 يوليو: امتحان الصرف.

الاحد 14 يوليو 2024: امتحان التفسير.

ثانيا القسم العلمى

السبت 1 يونيو: امتحان مادة الفقه والحديث.

الاثنين 3 يونيو: امتحان القرآن الكريم.

الأربعاء 5 يونيو: امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

السبت 8 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية.

الإثنين 10 يونيو: امتحان مادة الاستاتيكا.

الأربعاء 12 من يونيو: امتحان الأدب والنصوص.

السبت 22 يونيو 2024: امتحان الفيزياء.

الإثنين 24 يونيو: امتحان مادة التوحيد.

الأربعاء 26 من يونيو: امتحان مادة النحو.

السبت 29 يونيو: امتحان الأحياء.

الإثنين 1 يوليو: امتحان البلاغة.

الأربعاء 3 يوليو 2024: امتحان التفاضل والتكامل.

السبت 6 يوليو: امتحان الديناميكا.

الاربعاء 10 يوليو امتحان الكيمياء

السبت 13 يوليو: امتحان الصرف.

الإثنين 15 يوليو 2024: امتحان التفسير.

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