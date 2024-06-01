السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، سؤال تداول بكثره على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

يبحث أولياء الأمور عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، والتى من المقرر انطلاق الأحد المقبل الموافق 2 من يونيو، ويرصد “الدستور” في تقريره جداول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، وعود انتهائها في السطور التالية.

txt

انتظام لجان امتحانات الثانوية الأزهرية فى مطروح

موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

أولا: الدور القسم الأدبى

  • الاحد 2 يونيو: امتحان مادة الفقه والإنشاء.
  • الثلاثاء 4 يونيو: امتحان القرآن الكريم.
  • الخميس 6 يونيو: امتحان البلاغة.
  • السبت 9 يونيو: امتحان الجغرافيا.
  • الثلاثاء 11 يونيو: امتحان مادة النحو
  • الخميس 13 من يونيو: امتحان الحديث.
  • الاحد 23 يونيو 2024: امتحان التاريخ.
  • الثلاثاء 25 يونيو: امتحان الفلسفة والمنطق.
  • الخميس27 من يونيو: امتحان مادة الادب والنصوص والمطالعة.
  • الثلاثاء 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الاولى
  • الخميس 4يوليو 2024: امتحان مادة التوحيد.
  • الثلاثاء 9 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.
  • الخميس 11 يوليو: امتحان الصرف.
  • الاحد 14 يوليو 2024: امتحان التفسير.

ثانيا القسم العلمى

  • السبت 1 يونيو: امتحان مادة الفقه والحديث.
  • الاثنين 3 يونيو: امتحان القرآن الكريم.
  • الأربعاء 5 يونيو: امتحان الجبر والهندسة الفراغية.
  • السبت 8 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية.
  • الإثنين 10 يونيو: امتحان مادة الاستاتيكا.
  • الأربعاء 12 من يونيو: امتحان الأدب والنصوص.
  • السبت 22 يونيو 2024: امتحان الفيزياء.
  • الإثنين 24 يونيو: امتحان مادة التوحيد.
  • الأربعاء 26 من يونيو: امتحان مادة النحو.
  • السبت 29 يونيو: امتحان الأحياء.
  • الإثنين 1 يوليو: امتحان البلاغة.
  • الأربعاء 3 يوليو 2024: امتحان التفاضل والتكامل.
  • السبت 6 يوليو: امتحان الديناميكا.
  • الاربعاء 10 يوليو امتحان الكيمياء
  • السبت 13 يوليو: امتحان الصرف.
  • الإثنين 15 يوليو 2024: امتحان التفسير.

اقرأ أيضا 

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

امتحانات الثانوية الازهرية الثانوية الأزهرية 2024 الأزهر موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم السبت 1 يونيو 2024 في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية

يحتفل به 1 يونيو كل عام.. أهمية اليوم العالمي للطفل

أخبار فاتتك|حماس ترد على خطة بايدن لإنهاء حرب غزة وموجة حارة تضرب مصر

مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

"اتجوزت عرفى ورفضت الإنجاب".. نجوى فؤاد تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

"الحج بدون تصريح".. عقوبات سعودية بحق المخالفين لضوابط المناسك

بعد تحذيرات الصحة العالمية.. علامات واضحة لحمى الضنك يجب ألا تتجاهلها

تامر عبدالمنعم ليس الأول.. نجوم تعرضوا للسرقة من الخادمات

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

بالصورة| انضمام محمد صلاح إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لـ بوركينا فاسو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني.. ونسبة النجاح

لعب ضد رونالدو ويعرفه لاعبو الأحمر.. من هو بديل محمد عبد المنعم فى الأهلى؟

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2024 على الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين