وزير التعليم: لن يتم قطع الكهرباء فى اللجان خلال امتحان الثانوية العامة

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة طمأنه لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بشأن ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي في اللجان، خلال الامتحانات التي من المقرر أن تنطلق في 10 يونيو الجاري على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير، خلال لقائه الصحفيين، اليوم السبت، إنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعدم قطع الكهرباء على اللجان أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2024.

نزاهة وشفافية أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وعن امتحانات الثانوية العامة، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن اللجنة المشكلة لمراجعة نماذج الإجابات قبل التصحيح لا علاقة لها تماما باللجنة التي تشكلت لاختيار الأسئلة نفسها؛ لمزيد من النزاهة والشفافية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لو ثبت وجود أي نقاط خلافية في من امتحانات الثانوية العامة 2024 ستتم مراعاتها في التصحيح منعا لظلم الطلاب.