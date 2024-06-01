السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التعليم: لن يتم قطع الكهرباء فى اللجان خلال امتحان الثانوية العامة

وزير التربية خلال
وزير التربية خلال اللقاء

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة طمأنه لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بشأن ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي في اللجان، خلال الامتحانات التي من المقرر أن تنطلق في 10 يونيو الجاري على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير، خلال لقائه الصحفيين، اليوم السبت، إنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعدم قطع الكهرباء على اللجان أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2024.

وزير التعليم: لا يُمكن تسريب امتحانات الثانوية العامة

 

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جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 للشعب الثلاثة

 

نزاهة وشفافية أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وعن امتحانات الثانوية العامة، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن اللجنة المشكلة لمراجعة نماذج الإجابات قبل التصحيح لا علاقة لها تماما باللجنة التي تشكلت لاختيار الأسئلة نفسها؛ لمزيد من النزاهة والشفافية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لو ثبت وجود أي نقاط خلافية في من امتحانات الثانوية العامة 2024 ستتم مراعاتها في التصحيح منعا لظلم الطلاب.

طلاب الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي امتحانات الثانوية العامة 2024 بوكليت أسئلة لجان امتحانات الثانوية عملية التصحيح مراجعة نموذج الإجابة وزير التربية والتعليم

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