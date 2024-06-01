السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوادى الجديد تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع.. والمجازر مجانًا

ذبح الاضحيه
ذبح الاضحيه

حذرت محافظة الوادي الجديد من ذبح أضاحي العيد في الشوارع وأمام المنازل وداخل الأحياء السكنية، وإلقاء المخلفات والدماء في غير الأماكن المخصصة لها، مؤكدة أن جهاز شئون البيئة بالمحافظة شكل لجانًا للمرور خلال أيام العيد للتأكد من التزام المواطنين بالاشتراطات الصحية وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع، وسيحرر محاضر للمخالفين.

من جهته، أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تعليمات بفتح المجازر ونقاط الذبيح بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، حيث يوجد 12 نقطة ذبح ومجزرًا موزعة على مراكز المحافظة الخمسة، كما سيوجد طبيب بيطري في كل مجزر ونقطة بداية من صباح كل يوم خلال أيام العيد لتوقيع الكشف الطبي بالمجان على الأضاحي للتأكد من خلوها من الأمراض وسلامة لحومها.

تجهيز 12 مجزرًا ونقطة ذبح بالوادى الجديد

أكد الدكتور عصام محمد الكومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه بناءً على توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بالاستعداد لموسم ذبح الأضاحي، تم المرور على 12 مجزرًا استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، فضلًا عن تنظيم الندوات الإرشادية حول كيفية اختيار لحوم الأضاحي، وشن حملات تفتيشية وتموينية على كل الأسواق بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

وجرى المرور على مجزرين بمركز الخارجة، ومجزر بمركز باريس، ونقطتي ذبح بمركز بلاط، بالإضافة إلى 3 مجازر ونقطتي ذبح بمركز الداخلة، ومجازر بمركز الفرافرة مع التوجيه بأخذ كل الاحتياطات اللازمة وتوفير كل الاحتياجات لاستقبال الأضاحي أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الكومي أنه جرى إلغاء الإجازات للأطباء بالمجازر، كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للإشراف على لحوم الأضاحي التي يتم توفيرها من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية، مؤكدًا فحص جودة اللحوم داخل المجازر والمستشفيات وأماكن بيع وعرض اللحوم لضمان جودتها وصلاحيتها.

حذرت محافظة الوادى الجديد ذبح أضاحي العيد الشوارع وامام المنازل المخلفات والدماء جهاز شئون البيئة التزام المواطنين بالاشتراطات الصحية محاضر للمخالفين بفتح المجازر ونقاط الذبيح بالمجان طوال أيام العيد توقيع الكشف الطبي بالمجان

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