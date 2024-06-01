السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد من التموين للمخابز بشأن تكلفة رغيف الخبز المدعم

الخبز المدعم
الخبز المدعم

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطاب لها حصلت "الدستور" على نسخة منه  توضيحات لأصحاب المخابز تفاصيل تطبيق منظومة صرف الخبز الجديدة، وأنواع الخبز المدعم، بعد تطبيق قرار تحريك سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا بدءًا من اليوم السبت 1 يونيو 2024.

أنواع الخبز المدعم المستحق صرفه لأصحاب البطاقات التموينية

وتضمن خطاب وزارة التموين المرسل إلى أصحاب المخابز والمديريات التموينية، أنواع الخبز المدعم المستحق صرفه لأصحاب البطاقات التموينية، والتي جاءت كالتالي:

1- رغيف خبز ماو (رغيف العيش الطري المعتاد) من مخبز يعمل بالغاز يكون وزنه 90 جرامًا بسعر 20 قرشًا على بطاقة التموين وحصة كل فرد 5 أرغفة يوميًا.

2- رغيف خبز مجر (رغيف العيش الشامي وتنتجه بعض المخابز في وجه بحري) من مخبز يعمل بالغاز يكون وزنه 90 جرامًا بسعر 20 قرشًا على بطاقة التموين، وحصة كل فرد 5 أرغفة يوميًا.

3- رغيف خبز مجر منتج من مخبز يعمل بالسولار يكون وزنه 90 جرامًا بسعر 20 قرشًا على بطاقة التموين وحصة كل فرد 5 أرغفة يوميًا.

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ونوهت وزارة التموين والتجارية الداخلية، إلى أن تكلفة إنتاج الخبز المدعم تكون كالتالي:

-إنتاج الجوال وزنة 100 كيلو جرام من الدقيق لرغيف الخبز الماو في مخبز يعمل بالغاز هي 189 جنيهًا.

-إنتاج الجوال وزنة 100 كيلو جرام من الدقيق لرغيف الخبز المجر في مخبز يعمل بالغاز هي 164 جنيهًا.

-إنتاج الجوال وزنة 100 كيلو جرام من الدقيق لرغيف الخبز المجر في مخبز يعمل بالسولار هي 267.75 جنيهًا.

كان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بشأن تحريك سعر رغيف الخبز جاء فيه: 

المادة الأولى:

استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بذات الحصص المقررة "5" خمسة أرغفة / للفرد المدرج تموينيًا وبذات الأوزان المقررة "90" جم/ للرغيف وبذات المواصفات المقررة، وتعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو التالي:

"20" عشرون قرشا/ للرغيف زنة "90" جم وبالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزارى رقم "36" لسنة 2020م للخبز "ماو- ملدن - مجر" و"20" جنيها سعر بيع عبوة "10" كجم من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيا شهريا.

وجاءت المادة الثانية:

بالنسبة للمخابز البلدية للقطاع العام والخاص: تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز البلدية وفقا لأسعار بيع الخبز الجديدة للمواطنين وفقا للجدول المرفق للخبز، تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة لذلك للخبز "ماو - طري - ملدن" لسدادها لصاحب المخبز على حسابه المفتوح بأحد البنوك عن مبيعات كل رغيف على النظام.

تقوم شركة البطاقات الذكية "سمارت" بتحديد إجمالي المبالغ المطلوب سدادها قبل المخبز يوميا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية عن فروق تكلفة.

تقوم شركة سمارت بالتسوية مع المخابز أسبوعيا وإبلاغ هيئة السلع التموينية بالتحويل، يستمر صرف حافز توفير الخبر عن الكميات التي تم توفيرها للمواطنين طبقا للتوجيه الوزاري رقم "24" لسنة 2017 م.

المادة الثالثة: بالنسبة لمخابز الجيش والشرطة والأغراض الأخرى التي تقوم بانتاج الخبز وبيعه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية والتجارة الداخلية.

التموين
التموين
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