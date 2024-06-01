السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القوات المسلحة تنظم المؤتمر الثالث للروماتيزم والمناعة والأمراض المصاحبة بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالأسكندرية

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

نظمت إدارة الخدمات الطبية والأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر الثالث للروماتيزم والمناعة والأمراض المصاحبة ( AIR ) ( Rheumato - oncology ) بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالأسكندرية بالتعاون مع جامعة الأسكندرية.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عقد العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات التى تستعرض أحدث التقنيات والطرق الطبية فى مجال الروماتيزم والمناعة والأمراض المصاحبة ( AIR )، كما شملت الفعاليات المؤتمر هذا العام لأول مرة مناقشة الأورام المختلفة المصاحبة لأمراض الروماتيزم والمناعة.

وألقى اللواء طبيب سارية محمد حوام مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالأسكندرية كلمة أشار فيها إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات للوصول إلى أنسب طرق لعلاج أمراض الروماتزم والمناعة، ويساعد على مواكبة التطور المتلاحق فى علوم الطب الطبيعى وأمراض الروماتيزم والأورام والمناعة والأمراض المصاحبة.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال الروماتيزم والأورام والمناعة والأمراض المصاحبة ( AIR ) بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.

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