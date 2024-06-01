"آداب طنطا" أول الملتقى المسرحي الشتوي بعرض "برنتانيا"

فاز العرض المسرحي "برنتانيا" لكلية الآداب جامعة طنطا، بالمركز الأول في فعاليات الملتقى المسرحي الشتوي السادس والأربعون، والذي نظمته الجامعة تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، خلال الفترة من 14 وحتى 27 مايو الماضي، كما فازت كلية التجارة بالمركز الثاني عن العرض المسرحي "الغابة “، وكلية الحقوق بالمركز الثالث عن العرض المسرحي "انتظار الذى لا يعود".

وأكد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، حرص إدارة الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة في الأنشطة الطلابية وخاصة الأنشطة الثقافية والفنية، لدورها في إتاحة الفرصة كاملة للطلاب لإظهار مواهبهم، وإطلاق إبداعاتهم، مشيدًا بالأداء المتميز لفريق المسرح لكليات الجامعة المختلفة، مقدما خالص تهنئته لفرق الكليات الفائزة.

في تصنيف (RUR) لعام 2024:

جامعة طنطا تقفز 87 مركزًا دوليا.. وتحصد المركز الثانى محليا بمعيار التدريس

كان أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق الجامعة تقدمًا ملحوظا في تصنيف Round University Ranking (RUR) لعام 2024، إذ ارتقت بمراكزها بشكل ملحوظ لتصبح في المرتبة 891 عالميًا، بزيادة 87 مركزًا مقارنة بالعام السابق، وعلى المستوى المحلي فقد حققت جامعة طنطا المركز 8 محليًا من بين 22 جامعة مصرية مصنفة.

وأوضح الدكتور محمود ذكي، أن التقدم شمل معيار التدريس، حيث قفزت الجامعة 104 مراكز لتحقق الترتيب 793 عالميًا، وهو ما يبرز تحسنها الملحوظ من المركز الخامس إلى المركز الثاني على المستوى المحلي، كما شهدت تقدمًا في معيار البحث العلمي بمقدار 114 مركزًا لتصل إلى المرتبة 810 عالميًا، محافظةً على ترتيبها المحلي في هذا المعيار.

أكد رئيس الجامعة أن التصنيفات الدولية تأتي على رأس أولويات الجامعة، حيث تعمل الجامعة دائما من خلال خطتها الاستراتيجية على الارتقاء بمكانتها في التصنيفات الدولية من خلال الارتقاء بالبحث العلمي وتطوير مخرجاته، إضافةً إلى تطوير المنظومة التعليمية، بما يحقق الريادة للجامعة ويدعم تنافسيتها بين مثيلاتها من الجامعات، مقدما التهنئة لجميع منسوبي الجامعة لتحقيق هذا التقدم.

جدير بالذكر أن منهجية تصنيف RUR تعتمد على أربعة معايير رئيسية تشمل: التدريس، البحث العلمي، التنوع الدولي، والاستدامة المالية. كل معيار يتألف من مؤشرات فرعية تُقيم الأداء الجامعي في مجالات مختلفة من الحياة الأكاديمية والبحثية تركز على أسس مثل نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، نسبة الاستشهادات، والظهور الدولي للأبحاث وغيرها من الأبعاد الدولية، ما يعكس قدرتها على جذب طلاب وأعضاء هيئة تدريس من خارج مصر، وتعزيز التعاون البحثي الدولي. وتعزيز سمعة الجامعة عالميًا.