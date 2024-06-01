مصرع وإصابة 3 فى حادث تصادم على طريق الإسماعيلية - الزقازيق

شهد طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي، تصادم سيارة مع مركبة "توك توك" في مدخل مدينة أبوصوير أمام البنك الزراعي، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظة الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع "توك توك" على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي في مدخل مدينة أبوصوير أمام البنك الزراعي.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبيَّن أنه أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحفظ على حالة المتوفي في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.