السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

فى إطار تعزيز آفاق التعاون المشترك بين القوات المسلحة ومختلف المؤسسات والجهات المعنية بالدولة لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والقدرات العلمية والهندسية المتاحة لدعم جهود التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات، وقع اللواء أستاذ دكتور معتز إبراهيم أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع المهندس  خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

ويهدف البروتوكول إلى قيام مكتب الإستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية بتقديم الخدمات الإستشارية الهندسية فى المشروعات المختلفة التى تنفذها الشركة.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومسئولى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

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