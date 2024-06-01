11 مصابًا فى حادث تصادم بالشيخ زايد

أُصيب 11 شخصًا إثر حادث تصادم سيارة نقل بأخرى "ميكروباص"، صباح اليوم، أعلى وصلة دهشور أمام بوابة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وأخرى ميكروباص أعلى وصلة دهشور تجاه ميدان جهينة بالشيخ زايد، أسفر عن إصابة 11 مواطنًا جراء ذلك الحادث.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعمة بسيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.