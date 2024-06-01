تحليل الصوت يُظهر تشابهًا مذهلًا بين سكارليت جوهانسون و"ChatGPT"

كشف تحليل مختبر الذكاء الاصطناعي لجامعة ولاية أريزونا عن أن صوت الممثلة سكارليت جوهانسون يحمل تشابهًا مذهلًا مع المساعد الشخصي لـ"شات جي بي تي" نسخة "Sky" الذي تستخدمه شركة "أوبن إيه آي".

وحسب ما أوردته الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي آر"، اليوم السبت، فإن خبراء الصوت الشرعي في مختبر الكلام بجماعة ولاية أريزونا قارنوا صوت الممثلة الشهيرة وأنماط كلامها مع "Sky" باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها لتقييم مدى تشابه الأصوات مع بعضها البعض.

وقاس الباحثون "Sky" بناءً على الصوت من العروض التوضيحية التي قدمتها "أوبن إيه آي" الأسبوع الماضي، مقابل أصوات حوالي 600 ممثلة محترفة. ووجدوا أن صوت جوهانسون يشبه صوت سكاي أكثر من 98% من الممثلات الأخريات.

وأظهرت الدراسة المعملية أن أصوات "Sky" وجوهانسون بينهما قواسم مشتركة لا يمكن إنكارها، وهو ما يعتقده العديد من المستمعين، ويمكن الآن دعمه بأدلة إحصائية، وفقًا لعالم الكمبيوتر في جامعة ولاية أريزونا، فيزار بيريشا، الذي قاد تحليل الصوت في كلية الهندسة.

وقال بيريشا: "يظهر تحليلنا أن الصوتين متشابهان ولكن ليس متطابقين على الأرجح".

وأكد بيريشا أن الدراسة حللت مجموعة واسعة من السمات الصوتية الدقيقة، كما ركزت أيضًا على عدة أبعاد معينة لكل صوت وأبرزت بعض الاختلافات.

ووفقا لبيريشا، يتمتع صوت "Sky" بنبرة أعلى قليلًا من صوت جوهانسون. ويميل صوت "Sky" إلى أن يكون أكثر تعبيرًا من صوت جوهانسون في فيلم "هي"، وأكثر تعبيرًا بكثير من صوت جوهانسون العادي في التحدث، وصوت جوهانسون أكثر أنفاسًا قليلًا من صوت "Sky".

ولكن في المجمل، الصوتان لهما أوجه تشابه متميزة.

وقام الباحثون أيضًا بتحليل الأصوات بحثًا عن "المسالك الصوتية" المحتملة، أو حجم الحلق والفم والممرات الأنفية التي قد تنتج صوتًا معينًا، ووجدوا أن "Sky" وجوهانسون لديهما أطوال متماثلة للمسالك الصوتية.

اتهامات جوهانسون لـChatGPT بسبب الذكاء الاصطناعى

وكانت "جوهانسون" قد اتهمت، قبل أسبوع، شركة "أوبن إيه آي" بنسخ صوتها في أحدث إصدار لها من ChatGPT، واندلع نقاش حول نوايا شركة التكنولوجيا المؤثرة وما إذا كان صوت الذكاء الاصطناعي المعني نتاج تصميم متعمد أم مجرد صدفة.

ومع احتدام النقاش، أوقفت "أوبن إيه آي" صوت "Sky" مؤقتًا، والذي كان واحدًا من خمسة خيارات صوتية محتملة كجزء من أحدث إصدار لـChatGPT.

وأكدت الشركة أن "Sky" لم يتم إنشاؤها مع وضع جوهانسون في الاعتبار، قائلة إنه لم يكن المقصود منها أبدًا تقليد الممثلة الشهيرة.