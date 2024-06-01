ضبط لحوم وكبدة فاسدة في حملة تموينية بالوادي الجديد

أكد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق ومحلات تقديم المأكولات والمجمدات بمدينة الفرافرة وجميع قرى المركز؛ للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة للمواطنين، ورصد أي مخالفات والتصدي للمخالفين وتحرير محاضر لهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح رئيس المركز أن المعنيين من مسؤولي الصحة والبيطري بالمركز، نفَّذوا حملات تفتيشية لضبط أسوق اللحوم والدواجن والأسماك ومحال تقديم الماكولات بمدينة الفرافرة.

وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفًين، وضبط كمية من اللحوم والكبدة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بهدف توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.