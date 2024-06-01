السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد: مليون جنيه لتنفيذ مبادرة "متعة التعلم" للأنشطة الصيفية بالمدارس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، فعاليات انطلاق مبادرة "متعة التعليم للمرحلة الابتدائية" للأنشطة المتنوعة خلال فترة الإجازة الصيفية بمدرسة الخنساء بحي الزهور، و١٥ مدرسة على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة الدروس الخصوصية، وربط الطلاب بالمدرسة.

وتفقد محافظ بورسعيد جميع الأنشطة الطلابية بمدرسة الخنساء والتي تضمنت الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وإلقاء الشعر، الحاسب الآلي، كما شهد استعراض عدة فقرات رياضية شملت رياضة الكاراتيه، وفقرة غنائية للطلاب في حب مصر ومبادرة متعة التعلم، ومسرح العرائس للأطفال.

وأعلن محافظ بورسعيد عن تخصيص مليون جنيه لتنفيذ مبادرة "متعة التعليم" لتلاميذ المرحلة الابتدائية، والتي تتضمن الأنشطة المتنوعة خلال فترة الإجازة، والتي تضم 15 مدرسة على مستوى المحافظة بكل إدارة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية ورعاية الموهوبين خلال فترة الإجازة الصيفية، وذلك تحت إشراف نخبة من أكفأ المعلمين والموجهين.

ووجَّه محافظ بورسعيد بتوفير مناخ آمن للطلاب لتنفيذ مبادرة متعة التعلم  لممارسة الأنشطة المتنوعة التي تسهم في إثراء الشخصية وربط الطلاب بالمدرسة، كما وجَّه لمواصلة الجهود لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية خاصة خلال العطلة الصيفية، مؤكدًا تقديم كامل الدعم للطلاب خلال المبادرة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد مدارس أنشطة

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