السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة متهمين بترويج المواد المخدرة بالمرج للمحاكمة الجنائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المرج، اليوم، إحالة عاطليّن للمحاكمة الجنائية ؛ لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بمحيط منطقة المرج والخصوص.

وذكر قرار الإحالة أن المتهميّن أقرَّا أمام جهات التحقيق بحيازتهما (500 جرام من مخدر الحشيش و750 جرامًا من مخدر الاستروكس)، كما اعترفا بترويجهما بقصد تحقيق مكاسب مربحة.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة المرج المواد المخدرة المرج قسم شرطة المرج حبس

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