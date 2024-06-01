السبت 01 يونيو 2024
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وزير التعليم: لا يُمكن تسريب امتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم
وزير التعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بأسماء جروبات "الغش الإلكتروني" الموجودة على كل التطبيقات، مؤكدًا أنه لا يمكن حدوث تسريب في امتحانات الثانوية العامة أو تخرج الأسئلة قبل الساعة التاسعة بدقيقة واحدة، وأنه سيتم ضبط أي طالب يقوم بالغش الإلكتروني بعد 5 دقائق من تصوير الورقة ونشرها.

وزير التعليم: الإجابة في بوكليت أسئلة الثانوية العامة لن يعتد بها

يحق لطالب الثانوية العامة إحضار مروحة للجنة الامتحان

وفيما يتعلق بوجود مراوح في لجان الثانوية العامة، قال وزير التربية والتعليم، خلال لقاء مع الصحفيين، اليوم السبت، إنه يحق للطالب اصطحاب المروحة معه، ولكن لن يُسمح له بوضعها أمامه، ولكن توضع في أحد جوانب الفصل.

وبالنسبة للغة الثانية بالشهادة الإعدادية، أشار وزير التعليم، إلى أن اختيار اللغة الثانية في المرحلة الإعدادية، من حق الطالب، ولا يتم إجباره على مادة بعينها، واللائحة تقول كذلك.

ولفت الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إلى أن اختلاف لون بوكليت أسئلة الثانوية العامة قد يختلف من مادة لأخرى، وليس ضروريا أن يأخذ نفس لون البوكليت في كل مادة، أن 70%؜ من أسئلة الثانوية العامة ستكون بلا صعوبة مقابل وجود 30%؜ من الأسئلة مستويات تفكير عليا، وسيتم مراجعة نموذج الإجابة بعد كل امتحان وقبل بدء عملية التصحيح.

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وزير التعليم: الطالب "الغشاش" لن يُمنع من استكمال امتحانات الثانوية العامة

وأضاف وزير التربية والتعليم، إلى أن اللجنة المشكلة لمراجعة نماذج الإجابات قبل التصحيح، لا علاقة لها تماما باللجنة التي تشكلت لاختيار الأسئلة نفسها، لمزيد من النزاهة والشفافية.

الدكتور رضا حجازي جروبات الغش الألكتروني عملية التصحيح مراجعة نموذج الإجابة مراوح في لجان الثانوية العامة الشهادة الاعدادية اختيار اللغة الثانية المرحلة الإعدادية

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