السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هشام عاشور ليس الأول.. رجال في حياة نيللي كريم

الفنانة نيللى كريم
الفنانة نيللى كريم

تصدرت الفنانة نيللي كريم محركات البحث على جوجل، وذلك بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها السابق لاعب الاسكواش هشام عاشور.. وفي السطور التالية تستعرض “الدستور” زيجات الفنانة نيللي كريم قبل هشام عاشور.

الزواج الأول 

كانت متزوجة في تسعينات القرن العشرين من والد أبنائها "كريم" و"يوسف" لكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

هاني أبو النجا

تزوجت نيللي كريم من دكتور التغذية الشهير، هاني أبو النجا، في 2004 وأنجبت منه ابتنان سيليا وكندة، وفي عام 2014 أعلن الثنائي انفصالهما.

هشام عاشور 

في 11 أغسطس 2021 تزوجا الثنائي نيللي كريم ولاعب الاسكواش هشام عاشور، شقيق المطرب رامي عاشور، بعد قصة حب جمعتهما، واحتفلا بزفافهما على الشاطيء في الساحل الشمالي وسط مجموعة من الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني

خبر زواج نيللي كريم وهشام عاشور أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، والسبب هو أن "نيللي" تكبر عن "هشام" بحوالي 8 سنوات فهي من مواليد 1974 أما هو من مواليد 1982، كما أن "نيللي" قبل زواجها بفترة قصيرة جدًا كانت تستبعد، في كل تصريحاتها الإعلامية، أيّ أخبار متعلقة بزواجها مرة أخرى، وهو ما جعل خبر زواجهما له صدى كبير على مواقع السوشيال ميديا

وأعلنا "نيللي" و"هشام" انفصالهما أمس الجمعة، بعد زواج استمر ثلاث سنوات.

نيللي كريم زوج زواج انفصال

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