السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"سكان أسوان" توضح قانون التصالح وتحث المواطنين على استثمار الفرصة

جانب من الندوة التوعوية
جانب من الندوة التوعوية بأسوان

نظمت وحدة السكان بمحافظة أسوان ندوة توعوية لمناقشة وشرح قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتراخيص البناء والحوكمة والشفافية وتقنين الأوضاع، بمركز شباب مدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو. 

تفاصيل حول الندوة 

يأتي ذلك بهدف حث أصحاب المخالفات لاستثمار هذه الفرصة الذهبية للتصالح على مخالفتهم، كما تم تسليط الضوء على دور المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمدينة البصيلية، وكيفية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تطبيق القوانين على الوجه الأكمل. 

وشهدت الندوة التى تم تنظيمها حضورًا متميزًا من الشخصيات البارزة بالمجتمع الأسوانى، وجاءت تحت إشراف عام من الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، وبمتابعة من المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وأيضًا الدكتورة فاطمة الزهراء مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وبالتنسيق بين إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، ونور حسين القائم بأعمال رئيس مدينة البصيلية، ووحدة السكان بديوان عام المحافظة بقيادة رانيا مغربى. 

تطرقت الندوة أيضًا لتعزيز الوعى بين المواطنين بأهمية التصالح، وكيفية الحصول على تراخيص البناء بطريقة قانونية وسهلة، كما تم التباحث فى سبل تعزيز الحوكمة والشفافية فى عمليات التخطيط والتنفيذ، وضمان مشاركة المواطنين فى اتخاذ القرارات التى تؤثر على حياتهم اليومية. 

جرى كذلك استعراض بعض القضايا المجتمعية، ومن بينها التقارير الصحية المتعلقة بتصاريح الدفن لضمان دقة المعلومات والحفاظ على حقوق المتوفى وأسرته، والالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، فضلًا عن تناول الجهود المبتكرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة البصيلية، وتعزيز دور المركز التكنولوجى وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للقضايا السكانية والتنموية. 

وجاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقضية السكانية ووفقًا لرؤية مصر 2030 والتى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل وتعزيز الوعى بدور وحدات السكان ونشر المعرفة لتسريع الاستجابة وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

جانب من الندوة التوعوية بأسوان
جانب من الندوة التوعوية بأسوان
جانب من الندوة التوعوية بأسوان
جانب من الندوة التوعوية بأسوان
وحدة السكان أسوان ندوة توعوية قانون التصالح تراخيص البناء

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