ضبط 7 متهمين بحوزتهم مخدرات خلال حملات أمنية بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 كيلو جرام من مخدر الإستروكس – عدد من الأقراص المخدرة – سيارة دون ترخيص – أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة.

وتم ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية في دائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة - سلاح أبيض.

كما تم ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، في دائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل له معلومات جنائية، في دائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس.

وتم ضبط عاطل له معلومات جنائية في دائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الإستروكس – ميزان حساس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.