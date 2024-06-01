السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز

وزير التعليم: سنراعي أي نقاط خلافية بامتحانات الثانوية العامة خلال التصحيح

وزير التعليم
وزير التعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن اختلاف لون بوكليت أسئلة الثانوية العامة قد يختلف من مادة لأخرى، وليس ضروريا أن يأخذ نفس لون البوكليت في كل مادة، مضيفا أن 70%؜ من أسئلة الثانوية العامة ستكون بلا صعوبة مقابل 30%؜ مستويات تفكير عليا، وسيتم مراجعة نموذج الإجابة بعد كل امتحان وقبل بدء عملية التصحيح.

وزير التعليم: الإجابة في بوكليت أسئلة الثانوية العامة لن يعتد بها

نزاهة وشفافية وضع امتحانات الثانوية العامة 

أضاف وزير التربية والتعليم، أن اللجنة المشكلة لمراجعة نماذج الإجابات قبل التصحيح، لا علاقة لها تماما باللجنة التي تشكلت لاختيار الأسئلة نفسها، لمزيد من النزاهة والشفافية.

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وزير التعليم: الطالب "الغشاش" لن يُمنع من استكمال امتحانات الثانوية العامة

تابع: “لو ثبت وجود أي نقاط خلافية في من امتحانات الثانوية العامة 2024، سيتم مراعاتها في التصحيح منعا لظلم الطلاب”.

كان قال وزير التربية والتعليم، إنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بأسماء جروبات الغش الإلكتروني الموجودة على كل التطبيقات، مؤكدا أنه لا يمكن حدوث تسريب في امتحانات الثانوية العامة أو تخرج الأسئلة قبل الساعة التاسعة بدقيقة واحدة، وضبط أي طالب يقوم بالغش الإلكتروني بعد خمس دقائق من تصوير الورقة ونشرها.

وفيما يتعلق بوجود مراوح في لجان الثانوية العامة، قال وزير التربية والتعليم، خلال لقاءه مع الصحفيين، فإنه يحق للطالب اصطحاب المروحة معه، ولكن لن يُسمح له بوضعها أمامه، ولكن توضع في أحد جوانب الفصل.

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