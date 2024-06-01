السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انفجارات بشرقها وتقدم آليات الاحتلال بغربها.. ماذا يحدث فى رفح الفلسطينية؟

رفح
رفح

قال يوسف أبوكويك، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن العمليات العسكرية ما زالت متواصلة وتتسع رقعتها الجغرافية في مدينة رفح الفلسطيينية، مع تقدم آليات القصف الإسرائيلي باتجاه الغرب ووسط المدينة.

وأضاف عبر "القاهرة الإخبارية" أن آليات القصف الإسرائيلي التي تمركزت في تل "زعرب"، الأيام الماضية، توجهت نحو الشمال، تحديدا عند ما يعرف بشارع البحر، وهناك خاضت المقاومة الفلسطينية اشتباكات مع جنود الاحتلال.

توقف آخر 5 مشافٍ فى رفح الفلسطينية 

وتابع: "آليات الاحتلال قصفت حي السعودي وتل السلطان، غرب مدينة رفح، حيث أشارت بعض المصادر بالدفاع المدني إلى أن كثافة النيران تحول دون وصول طواقمها إلى عمق تلك الأحياء بسبب سيطرة نيران الاحتلال عليها".

وواصل: "ما زالت تسمع أصوت الانفجارات في المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية، خاصة في حي السلام وحي جنينة، إضافة إلى منطقة التنورة التي تشهد منذ عدة أيام اشتباكات ضارية بين جنود الاحتلال وفصائل المقاومة، حيث أعلنت الأخيرة مسئوليتها في أكثر من بيان عن استهدافها المباشر لعدد من جنود الاحتلال من خلال كمائن معدة مسبقا".

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن مدير مستشفى أبويوسف النجار أكد توقف المستشفيات الخمس في مدينة رفح عن الخدمة بشكل نهائي نتيجة استهداف قوات الاحتلال واعتداءاتها المتلاحقة، وصعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين.

رفح رفح الفلسطيينية مدينة رفح الفلسطيينية شرق رفح غرب رفح

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