كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير المهارات الرقمية؟..خبير أمن المعلومات يجيب

قال الدكتور محمد عزام، خبير أمن المعلومات، إن "ChatGPT" أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ليس التطبيق الوحيد لكنه الأكثر شهرة واستخداماته متعددة وفي توسع كبير للغاية.

وأضاف عزام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن استخدامنا لـشات جي بي تي لم يصل بعد لاستخداماتنا لتطبيقات السوشيال ميديا التي باتت تستغرق معظم وقتنا، كما أنه ساهم في تغير مفاهيمنا حول التعامل مع المعلومة.

شات جي بي تي أصبح المساعد الذكي أكثر من أي تطبيق آخر

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن هذا النوع من التطبيقات فرض علينا أنماطا جديدة في البحث عن المعلومة والتعامل مع الإنترنت، مثل استخدام اللغة الطبيعية أو الصوت والصورة والمقاطع المختلفة في محركات البحث عبر، ومن المؤكد أن تعاملنا مع المعلومة سيختلف كلية بشكل متسارع للغاية بفضل هذه النوعية من التطبيقات، وشات جي بي تي أصبح المساعد الذكي أكثر من أي تطبيق آخر.