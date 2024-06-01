السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التشكيل المتوقع لريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد وبروسيا
ريال مدريد وبروسيا دورتموند

تترقب جماهير كرة القدم في أوروبا والعالم، المباراة المرتقبة التي ستجمع ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا (موسم 2023-2024)، والتي ستقام على ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن.

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موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 

يأتي موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في العاشرة من مساء السبت بتوقيت القاهرة على ستاد ويمبلي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 

سيتم بث مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال على قناة beIN Sports HD 1

وتمتلك مجموعة قنوات beIN Sports القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التشكيل المتوقع لريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بروسيا دورتموند

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - توني كروس.

وفي الهجوم: جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع ضد ريال مدريد

في حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون - ماتس هومليز - شلوتربيك  - إيان ماتسين.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - إيمري تشان - جادون سانشو.

وفي الهجوم: نيكلاس فولكروج - جوليان براندات - كريم أديمي.

وكان ريال مدريد، قد بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوز مثير على بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 4-3، بينما تأهل دورتموند إلى النهائي، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

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