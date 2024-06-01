مع ارتفاع درجة الحرارة تزايد عمليات البحث على محرك البحث جوجل عن مشروبات باردة تتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة التي من شأنها ترطيب الجسم وتهدئته حيث يعاني الكثير من الأشخاص مع ارتفاع درجة حرارة الصيف بفقدان الشهية وتقلبات المزاج بشكل حاد ولذا يكون من الضروري اتباع روتين يومي من من المشروبات لمواجهة الطقس الحار ولتقليل من درجة حرارة الجسم. فما هي أفضل مشروبات الباردة التي تناسب فص لصيف التي يمكن تحضيرها خلال دقائق؟.

مشروبات باردة تتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة

المشروب الأول الماء

من الصحي ان يقوم الشخص بشرب الكثير من الماء خلال فصل الصيف التي يجب الالتزام بها وخاصة خلال فترات الظهر مع ارتفاع دراجات الحرارة طقس حار في الصيف، وذلك لترطيب الجسم، ومنع حدوث جفافه للجسم. ولهذا من الضروري شرب 8 أكواب من الماء يوميًا على الاقل.

المشروب الثاني مشروب الطماطم

يفضل يتناول عصير الطماطم في الصيف، حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من الليكوبين، وهي مادة مضاد للأكسدة، والتي عمل العصير طازج بشكل يومي.

المشروب الثالث عصير الليمون

يساعد تناول مشروب الليمون على تبريد الجسم أثناء الطقس الحار والتقليل من الصداع الذي تسببه ارتفاع درجة الحرارة كما أنه يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي والأعصاب والتخلص من الإجهاد والتعب الناتج من ارتفاع درجات الحرارة.

المشروب الرابع عصير الشمام

يعتبر عصير الشمام من العصائر المتوفرة طوال فصل الصيف، والذي يزيد من الشعور بالانتعاش، لانه يحتوي على 95 % ماء، كما أنه يمتلك سعرات حرارية منخفضة ومناسبة للطقس الحار.

المشروب الخامس عصير الأفوكادو

يعتبر عصير الأفوكادو هام للدهون النباتية المناسبة في الطقس المرتفع ويحافظ على برودة الجسم لفترة طويلة لا تقل عن خمس لهذا فهو يعتبر من أفضل مشروبات الصيف الصحية التي يمكن إعدادها في المنزل.

المشروبات السادس الغازية الخالية من السكر

هناك العديد من الغازية الخالية من السكر ولكن يجب أن تتأكد من أنها لا تحتوي على سكر مضاف أو بدائل السكر الاصطناعية.

اقرأ أيضا

غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024 في الوادي الجديد

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم