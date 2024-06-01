السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي جيوفاني بيلينغوتو

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكري الطوباوي جيوفاني بيلينغوتو من الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة.
 

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:- 

  • ولد جيوفاني بيلينغوتو حوالى عام 1240م في مدينة أوربينو في منطقة مارشيس، بإيطاليا، وهو ابن تاجر ثريّ من أوربينو، أظهر جيوفاني منذ مراهقته المبكرة عدم اهتمامه التام بالنجاح الدنيويّ والغنى الدنيويّ. أراد أن يصبح ناسكًا لكنه واجه معارضة حازمة من والديه.
  • ثم قرر أن يبقى في المنزل لكنه عاش حياة التقشف والصلاة. ثم شعر بالدعوة إلى الخروج إلى العالم لخدمة الفقراء والمرضى، فكان يعطي الفقراء معظم طعامه ويتخلى عن ثيابه ويتجول جائعًا متلفعًا بكيس قديم. اعتزل في قلاية لم يخرج منها إلا لمساعدة الفقراء والمرضى.
  • كان والدا جيوفاني قلقين من الدرجة القصوى من الإهانة التي وصل إليها ابنهما: في ذات يوم أحد الشعانين ذهب إلى كاتدرائية المدينة وفي عنقه حبل للدلالة على أنه أسوأ المجرمين. سقط لساعات في حالة من النشوة الروحية ،إنخطاف روحي (أو في حالة من الجمود) وأُعيد إلى الواقع بصعوبة.
  • وفي مناسبة أخرى ذهب إلى ساحة السوق وقضى يومه، الذي كان بارداً جداً، مع حشد من المتسولين واللصوص الصغار. وفي النهاية أنقذه والداه في حالة جسدية منهكة للغاية.
  • تغيّر وضعه عندما أنضم جيوفاني للرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة بمساعدة روحية من القاعدة الفرنسيسكانية استطاع أن يعيش حياة مسيحية تساعد من هم أفقر منه.
  • ورحل في اليوم الأول من شهر يونية عام 1304م في مدينة أوربينو بإيطاليا، تم تبجيله في أوربينو كقديس ونبي وتمت الموافقة على تقديسه الذي استمر على مر القرون في عام 1918م. وتم تطويبه في 13 نوفمبر 1918م من قبل البابا بنديكتوس الخامس عشر.
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