القايم بـ 160 جنيها.. ارتفاع طفيف في أسعار الماشية بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق الماشية بمحافظة الوادي الجديد، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الإنتاج الحيواني خلال اليومين الماضيين قرب حلول عيد الأضحي المبارك ليصل سعر القايم في بعض المراكز إلى 160 جنيها للكيلو.

أسعار الماشية بأسواق الوادي الجديد قرب عيد الأضحي

وقال سامح العمدة أحد تجار الماشية بمحافظة الوادي الجديد، إنه خلال اليومين الماضيين شهدت أسواق الماشية بالمحافظة ارتفاعا تدريجيا في سعر كيلو اللحم القايم ليصل في بعض المناطق إلى 160 جنيها بدلا من 150 جنيها للكيلو تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك.

وأضاف العمدة أن أسعار الماشية انخفض خلال الاسابيع الماضية بعد ارتياح الاسعار في كافة المجالات وسيطرت الحكومة على ارتفاع اسعار كافة السلع بما فيهم الانتاج الحيواني المبالغ فيه بشكل سليم بعد ضخ لحوم طازجة بأسعار مخفضة في جميع المنافذ والشوادر التابعة لها بجميع قري ومراكز المحافظة.

وأوضح أن حركة البيع والشراء في الانتاج الحيواني تعتمد على العرض والطلب فكلما زاد العرض قل الطلب على السلع والعكس كلما قل العرض زاد الطلب على السلع، فسيطرت الحكومة بدأت بالدفع بسلعة اللحوم الطازجة بجميع منافذها مما اثر على حركة الطلب على اللحوم بشكل كبير ومن ثم انخفضت الاسعار إلي 20% في بعض المناطق.

أسعار الماشية بأسواق الوادي الجديد

ومن جانبه، قال سامي رجب أحد الجزارين بمحافظة الوادي الجديد، إن الاسعار بدأت في الارتفاع الملحوظ والمحدود حيث زاد سعر القايم بعجول اللحم بحد أقصى 10 جنيهات فقط في سعر الكيلو القايم تزامنًا مع حلول عيد الأضحي المبارك وزيادة الطلب على الأضحية في المحافظة.

وأكد رجب أن انخفاض الأسعار آتت بعد انخفاض الاعلاف ومواجهة الحكومة للاسواق وارتفاعها الجنوني الذي أصاب أكثر محافظات الجمهورية ومواجهة جشع التجار الذي زاد عن الحد، فهناك تجار تستغل نقص المعروض في أي سلعة وترفع الاسواق برغبتها بعد احتكار اكبر عدد من السلع لديها والتحكم في السوق.

وأوضح رجب أن الجميع يسعي لضبط الأسواق من خلال انخفاض الاسعار وثباتها حتي يتسني للمواطنين الشراء بأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مؤكدا أن الاسعار انخفضت الفترة الماضية إلى 20% في بعض المحافظات والتي وصل فيها سعر اللحوم إلى 250 جنيها للكيلو.

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