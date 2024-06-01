السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لمدة 12 ساعة.. ضعف مياه الشرب عن قرية باروط وتوابعها ببني سويف

مياه الشرب
مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، اليوم السبت، ضعف المياه عن قرية باروط وتوابعها بمركز بني سويف، غدًا الأحد، ولمدة 12 ساعة اعتبارًا من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً؛ للقيام بأعمال  تطهير وتعقيم الخزان الأرضي لمحطة الحلابية 2.

واعتذرت الشركة عن ضعف المياه خلال تلك الفترة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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