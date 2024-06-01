عناصر غذائية يتضمنها الحليب.. تعرف عليها

يحتوى الحليب على العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين د والكالسيوم وفيتامين بـ12، لكن هل تعلم بالضبط الفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها كوب 250 مل من الحليب.

ويرصد التقرير التالي جميع الفيتامينات والمعادن الموجودة في الحليب.

فيتامين د

واحدة من العناصر الغذائية البارزة في الحليب فيتامين د،و فيتامين د، المعروف باسم "فيتامين أشعة الشمس"، ضروري لصحة العظام. فهو يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، مما يضمن بقاء عظامنا قوية وصحية. وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، يرتبط تناول كمية كافية من فيتامين د بانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور لدى كبار السن.

الكالسيوم

الكالسيوم ربما يكون العنصر الغذائي الأكثر شهرة في الحليب. تحتوي حصة 250 مل من الحليب على حوالي 300 ملغ من الكالسيوم، وهو ما يقرب من 30٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به للبالغين. الكالسيوم ضروري لتطوير والحفاظ على عظام وأسنان قوية. تسلط المعاهد الوطنية للصحة (NIH) الضوء على أن الكالسيوم يلعب أيضًا دورًا في وظيفة العضلات، والإشارات العصبية، وصحة القلب.

الفوسفور

يعمل الفوسفور مع الكالسيوم لبناء عظام وأسنان قوية. يحتوي كوب 250 مل من الحليب على حوالي 250 ملجم من الفوسفور، وهو ما يمثل 20% من الاستهلاك اليومي الموصى به. بالإضافة إلى صحة العظام، يعد الفوسفور مهمًا لإنتاج ATP، عملة الطاقة لخلايانا، وللحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي في الجسم.

فيتامين ب2

الريبوفلافين، أو فيتامين ب2، هو عنصر غذائي مهم آخر في الحليب، حيث يقدم حوالي 0.4 ملليجرام لكل 250 مل، هذا يصل إلى حوالي 30٪ من الاحتياجات اليومية. يساعد الريبوفلافين على تحويل الطعام إلى طاقة، مما يجعله ضروريًا لعمليات التمثيل الغذائي. كما أنه يدعم صحة الجلد وإنتاج خلايا الدم الحمراء. تشير مجلة التغذية إلى أن الريبوفلافين ضروري للنمو والصحة الجيدة بشكل عام.