حركة تغييرات على مستوى القيادات بوزارة التعليم فى هذا الموعد

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن أن الوزارة ستجري حركة تغييرات على مستوى القيادات، وذلك عقب إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024، والتي من المقرر أن تنطلق في 10 يونيو الجاري.

كما تحدث الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بشأن الطالب في الثانوية العامة الذي يضبط في أي مادة بحوزته وسيلة "غش"، مشيرًا إلى أن سيُسمح له باستكمال الامتحانات لحين البت في القضية والتحقيقات الخاصة بواقعة "الغش".

وأوضح الوزير، خلال لقاء مع الصحفيين، اليوم السبت، أن "المطالبة بمنع الطالب الغشاش من استكمال الامتحانات، غير منطقي، طالما أن القضية نفسها لم يُحكم فيها من خلال الشئون القانونية في الوزارة، وبالتالي يجب أن يُكمل امتحاناته".

ولفت إلى أن "تحويل الطالب الغشاش إلى النيابة العامة بسبب الغش يكون في أضيق الحدود حفاظا على مستقبله، ولكن إذا لم يكن طالبا، فسjتم الإحالة إلى النيابة وتطبيق أقصى عقوبة عليه".

جداول امتحانات الثانوية العامة

يذكر أن حددت وزارة التربية والتعليم، انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو المقبل، وجاء جدول امتحانات المواد الأساسية لكل شعب للثانوية العامة للعام 2024:

يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة:

يوم السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.