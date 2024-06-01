حملة أمنية لملاحقة تجار المخدرات في الإسكندرية وكفر الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عدد من العناصر الإجرامية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار تقدر قيمتها المالية بـ 1.9 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتيِّ أمن (الإسكندرية، كفر الشيخ)، قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم.

وتم ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة.

وتم ضبط 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة قلين بكفر الشيخ، وبحوزتهم (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.9 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.