السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكثر من 20 بحثًا بمؤتمر "الأوقاف" الأول للسنة النبوية المشرفة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تعقد وزارة الأوقاف مؤتمرها الأول عن السنة النبوية المشرفة بعنوان: "السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي"، السبت 8 يونيو الجاري، بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالسنة النبوية المشرفة.

وصرَّح الشيخ نور الدين قناوي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأحد منسقي المؤتمر بأن عدد الأبحاث المقدمة للمؤتمر بلغ حتى تاريخه أكثر من 20 بحثًا وبيانها كالتالي: 
1. حجية السنة المشرفة ومكانتها في التشريع - أ.د محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف.
2. منزلة السنة المشرفة - أ.د  أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء.
3. السنة النبوية علم له قواعده ورجاله - أ.د مصطفى محمد السيد أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر. 
4. مراحل تدوين السنة - أ.د جاد الرب أمين عبد المجيد محمد - أستاذ الحديث وعلومه والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة.
5. علاقة السنة بالقرآن - أ.د محمد نصر اللبان - أستاذ الحديث المتفرغ بجامعة الأزهر، وعميد كلية الدراسات الإسلامية بدمياط سابقًا.
6. بيان قوله سبحانه وتعالى: مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ - أ.د صبحي عبدالفتاح ربيع - أستاذ الحديث وعلومه ‏بجامعة الأزهر الشريف ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية سابقًا.
7. رواية الصحابة للحديث في زمن النبي (صلى الله عليه وسلم) - أ.د محمد المتولي على فاضل - أستاذ الحديث وعلومه ووكيل كلية الدراسات الإسلامية بنات بورسعيد.
8. حجية السنة المشرفة - أ.د.م  أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر الشريف.
9. دور السنة في حفظ المال العام‏ - أ.د.م عيد حسن حسن حسن - أستاذ مساعد بقسم الحديث- كلية أصول الدين بالقاهرة.
10. السنة عند الفقهاء - أ.د رمضان الصاوي - أستاذ الفقه ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه للبحري.
11. السنة زاد الفقهاء - أ.د محمد أبو زيد الأمير - نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية.
12. عناية الفقهاء بالسنة النبوية - أ.د هاني سيد تمام - أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر.
13. السنة عند الفقهاء - أ.د سيف رجب قزامل - أستاذ الفقه المقارن المتفرغ وعميد كلية الشريعة بطنطا الأسبق.
14. السنة عند الأصوليين - د عبد الله عبد العزيز جلال علي - مدرس بقسم أصول الفقه - كلية الشريعة والقانون أسيوط.
15. السُّنَّة عند الأصوليين (مفهومها-حُجِّيتها- أقسامها) - د محمد زكريا عبد الشافي - مدرس أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بدمياط.
16. السنة عند الأصوليين - محور السنة عند الأصوليين - د بهاء جعفر الغريب السيد - مدرس بقسم أصول الفقه- كلية الشريعة والقانون بطنطا.
17. السنة عند الأصوليين - د السيد محمد حمزة عبدالرحيم - مدرس أصول الفقه بكلية الدارسات الإسلامية بأسوان.
18. السنة عند الأصوليين - أ.د.م عبد السلام عبد الفتاح محمد عفيفي - أستاذ أصول الفقه المساعد المتفرغ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف دقهلية.
19. حجية السنة النبوية - د حسني إبراهيم محمد محمد يوسف - مدرس بقسم أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية للبنين بدسوق.
20. حجية السُّنة ومكانتها عند الأصوليين - د.م عبد الرحمن سعد مصطفى كامل محمود - مدرس مساعد بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون- جامعة الأزهر بالقاهرة.
21. - إسهامات وزارة الأوقاف في خدمة السنة النبوية - أ.د سامي محمد ربيع الشريف -  الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.
22. جهود وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية (مجالس التحديث والإقراء أنموذجا) - أ.د حسن إبراهيم مصطفى - أستاذ الحديث ووكيل كلية الدراسات الإسلامية بأسوان.

لوزارة الأوقاف السنة النبوية المشرفة بأكاديمية الأوقاف الدولية م وزارة الأوقاف بالسنة النبوية المشرفة

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