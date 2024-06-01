الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديس إنيكون من أونيا رئيس الدير

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، بذكرى القديس إنيكون من أونيا رئيس الدير.



ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني:

وُلد إنيكون حوالي عام 1060م على الأرجح في كالاتايود لأبوين من مزاراب بمدينة أونيا بإسبانيا. كان راهبًا في دير القديس يوحنا بيفيا في قشتالة .وفقًا لأحد التقاليد، أنه شعر بالدعوة إلى الحياة الانفرادية التي كان يمارسها قبل دخوله الدير.

سُمح له بالعيش كناسك في جبال أراغون حيث اكتسب سمعة واسعة الانتشار في القداسة والتقشف. تمتع بثقة ملوك نافار الذين قدموا تحت حكمه تبرعات سخية للدير. وفى عام 1034م قرر ملك نافار سانشو الثالث، وهو أحد مؤيدي الإصلاح الكلونيكي (كان قد أدخله في أراضيه) أن يتولى إنيكون رعاية دير سان سلفادور في أونيا، الذي أراد الملك أن يتكيف مع قانون كلوني.

وقيل إن الدير الذي أسسه والد زوجة الملك، حوالي عام 1010، كان قد أصبح متساهلاً في مراعاته للقوانين. وكان الملك سانشو الثالث قد أرسل رهباناً من لابيريا ليحلوا محل الراهبات وعين رئيس دير جديد هو غارسيا تلميذ القديس أوديلون الكلوني ولكن غارسيا مات قبل أن يكمل عمله. فأرسل الملك مبعوثيه إلى إنيكون يطلب منه أن يخلفه.

رفض القديس المتمسك بحياته الانفرادية، لكنه لم يغير رأيه إلا بعد أن جاء الملك سانشو الثالث شخصياً إلى صومعته محاولاً إقناعه بالقبول.



فأصبح رئيس دير ملتزماً ومنظماً: أعيدت القاعدة إلى الدير، وازداد عدد الرهبان، وسويت الخلافات، واكتسب إنيكون سمعة تتجاوز أسوار الدير كرجل قادر على التغلب على أخطر الانقسامات بين الجماعات والأفراد. ويبدو أنه كان رجلاً متسامحاً ولطيفاً جداً، ويقال إنه عندما توفي حوالي عام 1060م في مدينة أونيا بإسبانيا، أعرب اليهود والعرب أيضاً عن حزنهم عليه.

وبناءً على طلب من فيليب الخامس ملك إسبانيا، أدرج البابا كليمنت الثاني عشر في 13 مارس 1736 اسم القديس إنيكون في تقويم الشهداء الروماني



أن البابا ألكسندر الثالث قد أعلنه قديساً في عام 1163م، وفي عام 1258 منح البابا ألكسندر الرابع غفرانًا لمدة أربعين يومًا لمن زاروا قبره في يوم عيده بكنيسة أونيا؛ وبناءً على طلب من البابا غريغوريوس الثالث عشر في عام 1575 أصبح الغفران عامً.