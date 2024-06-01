السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى القديس إنيكون من أونيا رئيس الدير

جريدة الدستور

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، بذكرى القديس إنيكون من أونيا رئيس الدير.

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب  وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني:

  • وُلد إنيكون حوالي عام 1060م على الأرجح في كالاتايود لأبوين من مزاراب بمدينة أونيا بإسبانيا. كان راهبًا في دير القديس يوحنا بيفيا في قشتالة .وفقًا لأحد التقاليد، أنه شعر بالدعوة إلى الحياة الانفرادية التي كان يمارسها قبل دخوله الدير.
  • سُمح له بالعيش كناسك في جبال أراغون حيث اكتسب سمعة واسعة الانتشار في القداسة والتقشف. تمتع بثقة ملوك نافار الذين قدموا تحت حكمه تبرعات سخية للدير. وفى عام 1034م قرر ملك نافار سانشو الثالث، وهو أحد مؤيدي الإصلاح الكلونيكي (كان قد أدخله في أراضيه) أن يتولى إنيكون رعاية دير سان سلفادور في أونيا، الذي أراد الملك أن يتكيف مع قانون كلوني.
  • وقيل إن الدير الذي أسسه والد زوجة الملك، حوالي عام 1010، كان قد أصبح متساهلاً في مراعاته للقوانين. وكان الملك سانشو الثالث قد أرسل رهباناً من لابيريا ليحلوا محل الراهبات وعين رئيس دير جديد هو غارسيا تلميذ القديس أوديلون الكلوني ولكن غارسيا مات قبل أن يكمل عمله. فأرسل الملك مبعوثيه إلى إنيكون يطلب منه أن يخلفه.
  • رفض القديس المتمسك بحياته الانفرادية، لكنه لم يغير رأيه إلا بعد أن جاء الملك سانشو الثالث شخصياً إلى صومعته محاولاً إقناعه بالقبول. 
     
  • فأصبح رئيس دير ملتزماً ومنظماً: أعيدت القاعدة إلى الدير، وازداد عدد الرهبان، وسويت الخلافات، واكتسب إنيكون سمعة تتجاوز أسوار الدير كرجل قادر على التغلب على أخطر الانقسامات بين الجماعات والأفراد. ويبدو أنه كان رجلاً متسامحاً ولطيفاً جداً، ويقال إنه عندما توفي حوالي عام 1060م في مدينة أونيا بإسبانيا، أعرب اليهود والعرب أيضاً عن حزنهم عليه.
  • وبناءً على طلب من فيليب الخامس ملك إسبانيا، أدرج البابا كليمنت الثاني عشر في 13 مارس 1736 اسم القديس إنيكون في تقويم الشهداء الروماني
     
  • أن البابا ألكسندر الثالث قد أعلنه قديساً في عام 1163م، وفي عام 1258 منح البابا ألكسندر الرابع غفرانًا لمدة أربعين يومًا لمن زاروا قبره في يوم عيده بكنيسة أونيا؛ وبناءً على طلب من البابا غريغوريوس الثالث عشر في عام 1575 أصبح الغفران عامً.
الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكية بمصر الكنيسة الكاثوليكية بمصر القديس إنيكون رئيس الدير

مواد متعلقة

كنوز مصر.. أهم مخطوطات رحلة العائلة المقدسة

البابا تواضروس: عيد دخول العائلة المقدسة بركة لأهل مصر

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد العائلة المقدسة وختام الشهر المريمي بالمطرية

الليلة.. البابا تواضروس الثاني يترأس احتفالية العائلة المقدسة ويفتتح عرض فيلم"ام الدنيا"

الأنبا بيجول يستقبل وفدًا إيطاليًا بدير المحرق اليوم

الكنائس المصرية تُحيي ذكرى رحلة العائلة المقدسة اليوم

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى الطوباوي چياكومو سالوموني

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى عدد من قديسيها اليوم

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

مصدر أمنى يعلن موعد انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب لإنهاء تراخيص الإقامة

ياسمين عبد العزيز فاجأت أحمد العوضي.. تطورات جديدة في علاقة الثنائي (فيديو)

ما هى شرائح الكهرباء التى لن يتم رفع الدعم عنها؟ (فيديو)

4 محافظات.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين