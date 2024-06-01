خلال ساعات.. احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ من خلال الرابط

علم موقع "الدستور" أن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ سوف تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك بعد أن شارفت عمليات التصحيح ورصد الدرجات علي الانتهاء وعلي الفور سيتم اعتماد النتيجة رسميا من اللواء جمال نور الدين، محافظ الاقليم، ثم إعلانها رسميا من خلال هذا الرابط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

وتشهد 3 قطاعات استمرار تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، في ظل متابعة توجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالدقة في تصحيح الأوراق والمراجعة ورصد الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع أعمال الرصد والتصحيح داخل كنترولات القطاعات الثلاثة الشهادة الإعدادية العامة (قطاع كفرالشيخ- قطاع دسوق- قطاع الحامول)، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام 61481 طالب في 343 لجنة امتحانيه في 3 قطاعات، قطاع كفرالشيخ ويضم 124 لجنة، وقطاع دسوق ويضم 122 لجنة، وقطاع الحامول 97 لجنة.

نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ

التأني في رصد درجات طلاب الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024

وحث محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، كافة مشرفي التصحيح على الدقة في أعمال التصحيح والتأني في أعمال رصد الدرجات، وكذلك المراجعات النهائية، موجهًا المصححين بضرورة التأني والدقة في عملية رصد الدرجات، مشددا على السرية الكاملة في العمل، مؤكدا أن أعمال التصحيح مستمرة.

كما وجه محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتأني في التصحيح ورصد الدرجات، فالأهم إعطاء كل طالب حقه، وليست سرعة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، محذرا من الوقوع في الأخطاء وبخس الطلاب حقوقهم.

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