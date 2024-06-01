فلكيًا.. الصيف يبدأ رسميًا بعد 20 يومًا

أصدر الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تقريره الشهري عن الأحداث الفلكية للشهر الجديد، حيث شمل شهر يونيو انقلابًا صيفيًا من المقرر حدوثه بعد 20 يومًا.

وقال تادرس في تقريره الذي نشره عبر صفحة الثقافة الفلكية على فيسبوك، إنه "يحدث الانقلاب الصيفي في هذا الوقت من العام (20 يونيو)، حيث يميل النصف الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة)، إذ تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدًا عن الشمس في النصف الأول من المدار، وعند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار (وهو سبب تسميتها بنقطة الإنقلاب)، فتكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالًا.

وأضاف أستاذ الفلك، إن "هذا اليوم يعتبر ذروة فصل الصيف فلكيًا في نصف الكرة الشمالي، حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (حوالي 14 ساعة).. كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأُفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يكون، وعندما نقول ذروة فصل الصيف فهذا لا يعني أبدًا أنه أحر يوم في السنة، لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيًا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في مدارها حول الشمس".