السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

140 مشاركًا في مسابقة "بلسوار" لتصوير الشواطئ بالإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إغلاق باب التسجيل في مسابقة "بلسوار" للتصوير الفوتوغرافي لـ شواطئ الإسكندرية، والتي تُقام تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي، حيث بلغ عدد المشاركين حتى إغلاق باب التسجيل 140 مشاركًا.

وأشارت الإدارة إلى أن المشاركين من الرجال والسيدات، حيث ينقسم عدد المشاركين إلى 77 من السيدات، و63 من الرجال.

وتم استقبال طلبات التسجيل حتى أمس الجمعة، وسوف يتم الإعلان عن موعد المسابقة والجوائز المتميزة بمجرد الانتهاء من استقبال طلبات المشاركين.

ما هو "البلسوار"؟

"البلسوار" هو علامة من علامات شواطئ الإسكندرية، فهو قارب صغير مستطيل الشكل ومسطح وفيه انحناء بسيط من أسفل ويصنع من الخشب ويتم تلوينه والرسم عليه وله مجداف واحد فقط، وكان يتواجد مجموعة متراصة على رمال الشاطئ.

تم الاختلاف على تسميته فكان يُطلق عليه "بلسوار" أو "ديلسوار" أو "بيرو سوار"، ولكن أكثر أهالي الإسكندرية كانت تطلق عليه بونسوار نسبة إلى الكلمة الفرنسية bonsoir، وعرفه السكندريين من عشرينات القرن الماضى من الجاليات الأجنبية التي عاشت في مصر وخاصة بمدينة الإسكندرية، وأصبح الآن غير موجود.

الادارة المركزية للسياحة والمصايف مسابقة التصوير الفوتوغرافي شواطئ الإسكندرية محافظة الاسكندرية البلسوار

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