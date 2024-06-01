السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفاجآت فى النظام الجديد للثانوية العامة.. والتطبيق "رهن" موافقة البرلمان

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن ملامح التطوير المقرر أن يجري على نظام الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هناك قانونًا خاصًا بالثانوية الجديدة، سيعرض على مجلس النواب، لكن لم يتم تحديد موعد التطبيق بعد، وبالتالي الثانوية العامة الحالية مستمرة لحين صدور هذا التشريع.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة في بني سويف

إلغاء التشعيب في النظام الجديد للثانوية العامة 

وقال وزير التربية والتعليم، خلال لقاء مع الصحفيين، اليوم السبت، إن الثانوية الجديدة لن يكون بها تشعيب "علمي وأدبي"، بل عبارة عن مسارات، وكل مسار يؤهل لقطاع معين من الكليات، وسيكون هناك أربعة مسارات، وهي القطاع الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي، ولن تكون بنظام الثانوية التراكمية.

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حجازي: أسئلة المقال في الثانوية العامة لتنمية مهارات الكتابة والتعبير

ولفت إلى أنه سيكون لكل مسار أربعة مواد حسب طبيعة الدراسة، منها مادتان مؤهلتان لقطاع كليات بعينه، ومادتان أساسيتان، ومن خلال هذه المواد سيلتحق الطالب في القطاع المناسب لتخصصه.

ملامح التطوير في نظام الثانوية العامة الجديد الدكتور رضا حجازي الثانوية الجديدة مجلس النواب نظام الثانوية التراكمية الثانوية العامة الجديد

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