السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انفصال نيللى كريم وهشام عاشور.. هكذا تفاعل رواد السوشيال ميديا

نيللي كريم وهشام
نيللي كريم وهشام عاشور

أثار خبر طلاق الفنانة نيللي كريم من لاعب الاسكواش هشام عاشور، جدلا وتعليقات واسعة بين الجمهور ورواد التواصل الاجتماعي على منصات ( فيسبوك- إكس “تويتر سابقًا”- إنستجرام).

ومنذ إعلان الخبر، أثار الطلاق موجة من التعليقات والجدل بين محبي الفنانة نيللي كريم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الحدث لم يكن مجرد انفصال شخصي بين اثنين من المشاهير، بل أصبح موضوعًا للنقاشات العامة، وخلال السطور التالية نستعرض تفاصيل هذا الطلاق، وردود الأفعال المختلفة من الجمهور ورواد التواصل الاجتماعي.

التعليقات على خبر انفصال نيللي كريم 

وعلق عدد من مستخدمي منصة "فيسبوك" على خبر طلاق الفنانة نيللي كريم من لاعب الاسكواش هشام عاشور، بالحزن حيث أشار أحد المتابعين إلى أنه "لا يوجد تكافؤ بين الطرفين والطلاق رد فعل طبيعي" والآخر علق بأن "كل شىء قسمة ونصيب" وهناك من أكد أن العلاقة بالطبع لا يوجد بها تفاهم". 

علاقة نيللى كريم وهشام عاشور 

في تصريحات سابقة، تم التأكيد أن الفنانة نيللي كريم ولاعب الاسكواش هشام عاشور، تعرفا على بعضهما على أحد شواطئ الجونة عام 2021، حيث عرض "عاشور" الزواج منها ولكنها رفضت للمرة الأولى، وبعد ذلك ظهرا الثنائي عدة مرات في مناسبات وانتشرت عدة صور تجمعهما مع عدد من الأصدقاء.

نيللى كريم ليست الأولى.. أبرز حالات الطلاق فى الوسط الفنى خلال الأشهر الماضية

وفي نفس عام 2021، أقام كل من نيللي كريم وهشام عاشور، حفل زواجهما في مدينة الجونة، بحضور عدد من نجوم الفن، وتكبر الفنانة نيللي كريم عن لاعب الاسكواش هشام عاشور بنحو 8 سنوات.

الانفصال

ألمحت الفنانة نيللي كريم منذ فترة قليلة عن الانفصال عبر حسابها  الشخصي على موقع «انستجرام» في خاصية "ستوري":" يكبر الإنسان ثلاثة أضعاف عمره حينما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له"، وأكدت "نيللي" أمس  خبر انفصالهما رافضة الكشف عن أسباب الطلاق.

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