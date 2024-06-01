السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيناتور ليندسي جراهام: دور مصر في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة محوري

السيناتور ليندسي
السيناتور ليندسي جراهام

أشاد السيناتور ليندسي جراهام، زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق

فيما شدد الرئيس السيسي، على ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين.

السيناتور ليندسي جراهام الدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر دعم الأمن والاستقرار في المنطقة القاهرة الإخبارية مصر دعم الأمن والاستقرار زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية مجلس الشيوخ الامريكي

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