السيناتور ليندسي جراهام: دور مصر في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة محوري

أشاد السيناتور ليندسي جراهام، زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق

فيما شدد الرئيس السيسي، على ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين.