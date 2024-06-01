السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس صحة الشيوخ: نتائج زيارة الرئيس السيسي للصين ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي

الدكتور علي مهران
الدكتور علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين ولقائه الرئيس الصيني، أثمرت عن اتفاقيات ومشاريع استراتيجية من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح الدكتور علي مهران، في تصريحات صحفية له، أن هذه الاتفاقيات تعزز من موقع مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

 تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التضامن العربي والتعاون الإقليمي

وأضاف النائب علي مهران، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التضامن العربي والتعاون الإقليمي.

وأشار رئيس صحة الشيوخ،  إلى أن مصر تعمل دائمًا على توحيد الصف العربي ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الأمة العربية.

وأكد النائب علي مهران أن هذا الدور الريادي يعكس الثقل السياسي والاستراتيجي لمصر في المنطقة.

دعم القضية الفلسطينية 


ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن دعم القضية الفلسطينية كان من المحاور الرئيسية التي تناولها الرئيس السيسي خلال زيارته، حيث أكد على موقف مصر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


وأشاد النائب علي مهران بالدور المصري الريادي في المنطقة العربية، والذي يتجلى في جهودها المستمرة لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الزيارة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وذلك نظرا لما تشهده الساحة الدولية من أحداث كبيرة ومتصاعدة تمس الأمن القومي العالمي، فى الوقت الذى تمثل فيه مصر البوابة الشرقية لأفريقيا بالنسبة للصين، تفتح لها كافة الأبواب نحو علاقات أكبر وأعمق في المنطقة، بما يعزز علاقاتها العربية والإفريقية

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